Сергей Зубов: В матче с «Торпедо» провалили второй период «Сочи» проиграл в Нижнем Новгороде в регулярном чемпионате КХЛ.

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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (1:4).

«Сложное было начало, «Торпедо» поддавило нас в первые пять-шесть минут, – приводит слова Зубова официальный сайт клуба. – Потом игра немного выровнялась, были обоюдные моменты. Но провалили второй период, наделали совершенно ненужных ошибок, удалений. Пытались что-то поменять в третьем периоде, но нашим игрокам не хватило уверенности в завершении. Будем работать над компонентами игры, которые не получились».

Напомним, единственную шайбу «Сочи» в этом матче забросил форвард Дмитрий Лугин, открывший счет на девятой минуте.

У «Сочи» осталось десять очков и девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 1 октября команда сыграет в гостях с минским «Динамо».