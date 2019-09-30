«Калгари» подписал контракт с Ридером Немец набрал четыре очка в предсезонных матчах.

Форвард Тобиас Ридер подписал контракт с «Калгари», сообщает официальный сайт «огоньков». Двусторонне соглашение с 26-летним немцем рассчитан на один год, за который он заработает 700 тысяч евро.

Ридер дебютировал в НХЛ в сезоне-2014/2015 в составе «Аризоны». В феврале 2018 года он был обменян в «Лос-Анджелес», а прошлый сезон провел в «Эдмонтоне». Всего на его счету 128 (55+73) очков в 379 матчах в лиге.

Отметим, что в пяти предсезонных матчах за «Калгари» на просмотровом контракте нападающий набрал 4 (2+2) очка.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 2 октября. В своем первом матче 3 октября «Калгари» сыграет в гостях с «Колорадо».