«Адмирал» одержал волевую победу над «Сибирью» в матче КХЛ Встреча прошла во Владивостоке.

Загрузка...

В матче регулярного чемпионата КХЛ игроки «Адмирала» нанесли поражение хоккеистам «Сибири» в серии буллитов 3:2.

Первую шайбу в матче забросили гости. Отличился Александр Шаров, после чего Юсо Пуустинен увеличил преимущество своей команды. «Адмирал» отыгрался в конце третьего периода благодаря точным броскам Шон Лалонда и Адам Альмквиста. Победный буллит на счету Альмквиста.

Таким образом, «Адмирал» вышел на восьмое место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» продолжает занимать шестую позицию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» – «Сибирь» – 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шаров (Хабаров, Сатери), 18.17 – 0:1. Пуустинен (Йоипакка, Руохомаа – бол.), 29.27 – 0:2. Лалонд (Люнг – бол.), 57.34 – 1:2. Альмквист (Бакош), 58.39 – 2:2. Альмквист, 65.00 – 3:2 поб.бул.