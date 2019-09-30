Александр Овечкин: Вновь поборемся за Кубок Стэнли В 2018 году Овечкин завоевал Кубок Стэнли.

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Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своем настрое на предстоящий сезон НХЛ.

«Хорошо, что каждый год есть возможность бороться за Кубок Стэнли. К сожалению, мы проиграли в прошлом сезоне, но победитель может быть только один из 31 команды. Жаль, что это были не мы, но в этом году, думаю, поборемся снова», - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, нападающий выступает за американскую команду с 2005 года.