Главный тренер «Сибири»: Матч длится 60 минут и столько же надо работать на льду - Советский спорт
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30 сентября 2019 17:12Хоккей

Главный тренер «Сибири»: Матч длится 60 минут и столько же надо работать на льду

2 октября команды проведут еще одну встречу во Владивостоке.

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итог поражению от «Адмирала» (2:3) в матче регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги.

«Показали 58 минут хорошей игры, классно действовали в обороне, создавали моменты. А затем пропустили в меньшинстве и при игре 5 на 6 упустили соперника на пятачке. Матч длится 60 минут и столько же надо работать на льду», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

После этой победы «Адмирал» с 12 очками переместился на 8-ю позицию в Восточной конференции. «Сибирь» с 13 очками находится на 6-й строчке.

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