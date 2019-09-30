«Барыс» дома уступил «Куньлуню» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома проиграл «Куньлуню» – 2:5 (0:1, 2:1, 0:3).

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По два (1+1) очка в этой встрече набрали Спенсер Фу и Брэндон Йип.

«Куньлунь» одержал пятую победу в чемпионате и остался десятым.

«Барыс» опустился на второе место на Востоке КХЛ.