СКА победил «Динамо» в Риге В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» на своем льду уступил СКА – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2).

Новости СМИ2 Шайбами отметились Артем Зуб (10:37), Ярослав Дыбленко (40:39) и Евгений Кетов (58:30). СКА лидирует в дивизионе Боброва и занимает второе место на Западе. Рижское «Динамо» по-прежнему последнее.