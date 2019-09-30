«Динамо» в Москве уступило «Йокериту» Московское «Динамо» на своем льду проиграло «Йокериту» в матче регулярного первенства КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У москвичей отличился Андрей Петерссон, а у отметились Брайон О’Нейлл и Хенрик Хаапала, забросивший победную шайбу в овертайме.

По итогам встречи бело-голубые идут на пятом месте Запада, а «Йокерит» - на седьмой строчке в конференции.

В следующем матче 2 октября «Динамо» примет «Северсталь», а «Йокерит» в тот же день в гостях сыграет против «Нефтехимика».