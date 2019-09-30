Геннадий Величкин: Мозякин снова будет тем, кем был, и будет скоро Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин признал, что ветеран магнитогорцев Сергей Мозякин вернется на прежний уровень.

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В нынешнем сезоне двукратный обладатель Кубка Гагарина и лучший бомбардир в истории КХЛ набрал четыре (1+3) очка в 12 встречах.

– Так не бывает, что в прошлом году Мозякин был хороший, а сейчас не хороший. Он нормальный, но он действительно пока не в своей тарелке. Мозякин снова будет тем, кем был, и будет скоро, – приводит слова Величкина «РИА Новости».