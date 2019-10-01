Овечкин оценил свои шансы преодолеть планку в 700 заброшенных шайб

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин дал комментарий перед стартом нового сезона НХЛ.
«Добраться до 700 голов? Посмотрим, как пойдет. Чем ближе буду подбираться к этой цели, тем больше стану обращать на нее внимание и думать о ней. Сейчас пока рано.
Конечно, это важно. Хочется же оставить свою фамилию в этих рекордах на долгое время, правильно? Если окажусь в десятке – будет отлично, если в пятерке – вообще замечательно.
Рекорд Гретцки? Тут ничего нового. Это еще слишком далеко», – цитирует нападающего официальный сайт НХЛ.
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