Овечкин оценил свои шансы преодолеть планку в 700 заброшенных шайб - Советский спорт
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01 октября 2019 09:05ХоккейГичунцев Артур

Овечкин оценил свои шансы преодолеть планку в 700 заброшенных шайб

На данный момент в активе 34-летнего хоккеиста 658 голов.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин дал комментарий перед стартом нового сезона НХЛ.

«Добраться до 700 голов? Посмотрим, как пойдет. Чем ближе буду подбираться к этой цели, тем больше стану обращать на нее внимание и думать о ней. Сейчас пока рано.

Конечно, это важно. Хочется же оставить свою фамилию в этих рекордах на долгое время, правильно? Если окажусь в десятке – будет отлично, если в пятерке – вообще замечательно.

Рекорд Гретцки? Тут ничего нового. Это еще слишком далеко», – цитирует нападающего официальный сайт НХЛ.

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