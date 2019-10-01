Пойнт вернется в состав «Тампы-Бэй» раньше, чем ожидалось Нападающему «Тампы-Бэй» Брэйдену Пойнту разрешили тренироваться с контактом.

- Думаю, что он мог бы и раньше надеть обычный свитер. Ему надо набрать форму и получить окончательное разрешение врачей. Но он уже хорошо выглядит. Надеюсь, что все это произойдет раньше, а не позже, - цитирует главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что минувшей весной форвард перенес операцию на бедре и ожидалось, что он вернется в строй не ранее конца октября.