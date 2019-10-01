Нападающий «Сан-Хосе» может получить 10-матчевую дисквалификацию за атаку арбитра

В одном из эпизодов встречи нападающий «Шаркс» Эвандер Кейн атаковал линейного арбитра Кила Марчисона, который несколько раз пытался оттащить форварда от защитника «Голден Найтс» Дерика Энгелланда.
В результате Кейн получил 10 минут штрафа и был удален до конца встречи. При этом форвард теперь может столкнуться с автоматическим отстранением на 10 игр в соответствии с правилом 40.2 «физическое воздействие на официальные лица».
По информации инсайдера телеканала TSN Даррена Дрегера, решение по этому делу будет вынесено не раньше вторника.
Добавим, что до этого эпизода Кейн подрался с российским нападающим «Вегаса» Валентином Зыковым.
Отметим, что по итогам встречи «Сан-Хосе» набрал 75 минут штрафа, а «Вегас» - 39.
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