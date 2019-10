Нападающий «Сан-Хосе» может получить 10-матчевую дисквалификацию за атаку арбитра В понедельник «Сан-Хосе» уступил «Вегасу» в предсезонном матче со счетом 1:5.

Загрузка...

В одном из эпизодов встречи нападающий «Шаркс» Эвандер Кейн атаковал линейного арбитра Кила Марчисона, который несколько раз пытался оттащить форварда от защитника «Голден Найтс» Дерика Энгелланда.

Evander Kane gets ejected in his last preseason game for «abuse of officials.» pic.twitter.com/OAKcqPWf2I — Brady Trettenero (@BradyTrett) September 30, 2019

В результате Кейн получил 10 минут штрафа и был удален до конца встречи. При этом форвард теперь может столкнуться с автоматическим отстранением на 10 игр в соответствии с правилом 40.2 «физическое воздействие на официальные лица».

По информации инсайдера телеканала TSN Даррена Дрегера, решение по этому делу будет вынесено не раньше вторника.

E. Kane’s abuse of an official penalty generally carries an automatic 10 game suspension. NHL commissioner Gary Bettman will have to confirm and officially enforce the suspension. Un~*ly to happen before tomorrow. — Darren Dreger (@DarrenDreger) September 30, 2019

Добавим, что до этого эпизода Кейн подрался с российским нападающим «Вегаса» Валентином Зыковым.

This is not a rivalry; I repeat, this is not a rivalry!



Zykov and Kane drop em now! That's a fight we all expected! #VegasBorn #SJSharks pic.twitter.com/nJTnCSyTNA — Jeff Paul - HockeyBuzz Vegas (@VGK_Buzz) September 30, 2019

Отметим, что по итогам встречи «Сан-Хосе» набрал 75 минут штрафа, а «Вегас» - 39.