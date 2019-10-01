ЦСКА забросил девять шайб «Спартаку» 12 шайб в дерби.

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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» уступил ЦСКА – 3:9 (1:2, 1:4, 1:3).

Хет-трик в составе победителей оформил Кирилл Капризов. Четыре (2+2) очка в этой встрече у форварда армейцев Михаила Григоренко.

ЦСКА с десятью победами в 12 матчах занимает первое место на Западе. «Спартак» – шестой.