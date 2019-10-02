Олег Знарок: Это не ЦСКА нас обыграл, «Спартак» сам проиграл

– Неплохой первый период, а второй мы провалили. Бывают такие игры, надо пройти через это. Голкипера Гудачека надо было менять после третьего пропущенного гола. Это не ЦСКА нас обыграл, мы сами проиграли. Идут ошибки, которые нельзя допускать.
С дисциплиной проблемы. Когда ребята выскакивают вшестером в большинстве… Как так вышло, я сам хочу понять. Но в голову же не залезть игрокам. Ты стоишь, офигеваешь, думаешь: «Это нормально?» К середине матча уже ты должен быть в игре, – передает слова Знарка «РИА Новости».
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