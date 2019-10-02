«Сибирь» обыграла в гостях «Адмирал» благодаря дублю Пуустинена

Хоккеисты «Сибири» нанесли домашнее поражение игрокам «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).
В составе победителей дубль оформил Юусо Пуустинен, забросивший вторую шайбу за минуту до окончания третьего периода. У хозяев автором единственного гола стал Денис Вихарев.
Таким образом, «Сибирь» прервала серию из двух поражений. Что касается «Адмирала», то команда Сергея Светлова потерпела второе поражение за последние пять матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» – «Сибирь» – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: 0:1 – 4:54, Пуустинен (Пельтола, Руохомаа); 1:1 – 21:00, Вихарев (Лисин, Козловский); 1:2 – 58:59, Пуустинен.
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