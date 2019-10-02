«Йокерит» победил в Нижнекамске Все шайбы были заброшены в третьем периоде.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Нижнекамске уступил «Йокериту» – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).

Победную шайбу на 58-й минуте забросил Джон Норман. Также на счету шведского форварда голевая передача.

«Йокерит» одержал третью победу подряд и поднялся на шестое место на Западе КХЛ.

«Нефтехимик» потерпел девятое поражение в 14 матчах. Он девятый на Востоке.