«Ак Барс» дома обыграл СКА - Советский спорт
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02 октября 2019 21:24ХоккейКоноплев Александр

«Ак Барс» дома обыграл СКА

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани нанес поражение СКА – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

У победителей отличились Артем Галимов (25:56) и Эмиль Галимов (28:27). Единственную шайбу в составе петербуржцев забросил Алексей Бывальцев (57:40).

СКА потерпел пятое поражение в сезоне, но остался лидером дивизиона Боброва.

«Ак Барс» с десятью победами лидирует в дивизионе Харламова и на Востоке КХЛ.

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