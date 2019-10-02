«Ак Барс» дома обыграл СКА В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани нанес поражение СКА – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

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У победителей отличились Артем Галимов (25:56) и Эмиль Галимов (28:27). Единственную шайбу в составе петербуржцев забросил Алексей Бывальцев (57:40).

СКА потерпел пятое поражение в сезоне, но остался лидером дивизиона Боброва.

«Ак Барс» с десятью победами лидирует в дивизионе Харламова и на Востоке КХЛ.