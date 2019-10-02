«Ак Барс» дома обыграл СКА

У победителей отличились Артем Галимов (25:56) и Эмиль Галимов (28:27). Единственную шайбу в составе петербуржцев забросил Алексей Бывальцев (57:40).
СКА потерпел пятое поражение в сезоне, но остался лидером дивизиона Боброва.
«Ак Барс» с десятью победами лидирует в дивизионе Харламова и на Востоке КХЛ.
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