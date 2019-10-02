«Северсталь» обыграла московское «Динамо» и одержала четвертую победу подряд В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве уступило «Северстали» – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

Загрузка... Счет открыли гости – в начале второго периода отличился Никита Хлестов. На 52-й минуте ворота череповчан распечатал Игорь Полыгалов. Овертайм завершился без заброшенных шайб, а в серии буллитов решающий бросок нанес Юрий Трубачев. «Северсталь» одержала четвертую победу кряду. Череповчане поднялись на девятое место на Западе КХЛ. Московское «Динамо» занимает шестое место.