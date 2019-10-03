Два очка Михеева принесли «Торонто» победу над «Оттавой» Бывший форвард «Авангарда» забросил первую шайбу в НХЛ и ассистировал партнеру.

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«Торонто» выиграл у «Оттавы» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Третьей звездой был признан форвард «кленовых листьев» Илья Михеев, в своем первом в карьере матче в лиге набравший 2 (1+1) очка при показателе полезности «+2». На 25-й минуте 24-летний российский нападающий принял участие в шайбе Тревора Мура, а на 50-й минуте отличился сам. Дубль у победителей оформил нападающий Остон Мэттьюз, ставший первой звездой.

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев в матче с бывшей командой нанес четыре броска и завершил игру с показателем полезности «–2». Еще один новичок «сенаторов» – форвард Артем Анисимов добился показателя полезности «–4».

В следующих матчах 4 октября «Торонто» сыграет в гостях с «Коламбусом», а 5 октября «Оттава» примет «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Оттава» – 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)

Голы: Готье, 23. Мур (Михеев), 25. Мэттьюз, 29, 35 (бол). Михеев, 50 – Ткачук, 1. Сабурин, 26. Райан, 58.