Гол Макдэвида принес «Эдмонтону» победу над «Ванкувером» У Драйзайтля гол и две передачи.

«Эдмонтон» выиграл у «Ванкувера» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча был признан форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль. 23-летний немец поучаствовал во всех голах команды, набрав 3 (1+2) очка. А победную шайбу на 55-й минуте записал на свой счет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Отметим, что 22-летний канадец впервые сыграл после травмы колена, полученной в заключительном матче регулярного чемпионата прошлого сезона.

В следующих матчах 5 октября «Эдмонтон» сыграет дома с «Лос-Анджелесом», а «Ванкувер» – в гостях с «Калгари».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» – «Ванкувер» – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Драйзайтль, 6. Кэссиан, 51. Макдэвид, 55 – Эдлер, 32. Пирсон, 50.