Александр Овечкин: После двух шайб «Сент-Луиса» знали, что играть еще много

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:2 OT).
К восьмой минуте «столичные» пропустили два гола, но смогли отыграться, а в овертайме вырвать победу. В основное время у «Вашингтона» забивали российские легионеры: Овечкин и защитник Дмитрий Орлов.
«Мы знали, что играть еще много, – приводит слова 34-летнего нападающего официальный сайт лиги. – Нам удалось забить один раз, после чего мы знали, что надо забить еще. И меньшинство проделало отличную работу. После этого уже и одно очко было бы хорошим результатом. Но нам повезло отличиться еще раз и получить два очка».
Отметим, Овечкин в 11-й раз забил свой первый гол в сезоне в стартовом матче команды. Теперь 4 октября «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс».
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