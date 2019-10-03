Свен Андригетто: Голы всегда придают уверенности, но я не страдаю от ее недостатка - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 октября 2019 13:28ХоккейЛипкин Антон

Свен Андригетто: Голы всегда придают уверенности, но я не страдаю от ее недостатка

Швейцарец набрал три очка в матче с рижским «Динамо».

Форвард «Авангарда» Свен Андригетто после матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (7:0) на «Арене Рига» высказался о своей результативности.

В этом матче 26-летний швейцарец набрал 3 (2+1) очка. Всего на его счету 12 (4+8) очков в 12 проведенных матчах.

«Голы всегда придают уверенности, – приводит слова Андригетто официальный сайт клуба. – Но я в принципе не страдаю от недостатка уверенности – я на этом не зацикливаюсь.

Если кто-то из партнеров находится в более выгодной позиции, я безусловно сделаю передачу! Просто так сложилось, что сегодня забил сразу две».

В следующем матче 4 октября «Авангард» сыграет в гостях с «Сочи».

«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Шарапова снялась с турнира в Линце Фоньини победил Рублева и вышел на Хачанова Хачанов победил Шарди на двух тай-брейках в Пекине
Гюндоган – теневой герой «Манчестер Сити» и любимчик Гвардиолы Матч против загребского «Динамо» в очередной раз напомнил, зачем Пеп забрал с собой полузащитника при переезде из Германии на Туманный Альбион. 02.10.2019 19:00 Футбол Зибрак Артем
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Шарапова снялась с турнира в Линце Касаткина обыграла Соболенко во втором круге турнире в Пекине Павлюченкова уступила Кенин и не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине
Суарес выгрыз победу для «Барсы». Конте поплатился за смелость на «Камп Ноу» Во втором туре группового турнира Лиги чемпионов «Барселона» дома одержала волевую победу над «Интером» благодаря дублю уругвайского форварда. 03.10.2019 00:15 Футбол Мощенко Захар
Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду На скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда. 28.09.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Шипачев не попадает в пустые ворота, а «Динамо» проигрывает «Северстали» «Северсталь» снова добыла победу в матче с бело-голубыми, обыграв их в буллитной серии. 02.10.2019 23:30 Хоккей Кузютина Елена
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Квартальнов оказался сильнее Кудашова. СКА отправили в нокдаун в Казани «Советский спорт» рассказывает о центральном матче дня в КХЛ. 02.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван
Новости
13:52 Хоккей КХЛ представила фирменный стиль «Недели звезд хоккея» в Москве (фото)
13:44 Хоккей Гиртс Анкипанс: Наш игрок уходит с линии броска, а Чудинов блокирует бросок грудью – в этом различие
13:36 Хоккей Артем Галимов: После паса Зарипова мог в носу поковыряться, ногу почесать, но решил просто бросить
13:28 Хоккей Свен Андригетто: Голы всегда придают уверенности, но я не страдаю от ее недостатка
13:20 Хоккей Таварес стал капитаном «Торонто»
13:12 Хоккей Александр Овечкин: После двух шайб «Сент-Луиса» знали, что играть еще много
13:05 Футбол Юлиан Нагельсманн: «РБ Лейпциг» играл лучше, чем можно подумать, глядя на табло
12:56 Футбол Силвиньо: «Лион» показал прекрасную игру в матче с «РБ Лейпциг»
12:49 Футбол Александр Медведев: Победа над «Бенфикой» важна в борьбе за сохранение трех мест в Лиге чемпионов
12:43 Футбол Эрнесто Вальверде: Я скажу, что результат справедлив, а тренер «Интера», что – нет
12:35 Футбол Александр Медведев – о 1:7 в Юношеской лиге УЕФА: По какой-то причине ряд игроков не попали в заявку
12:27 Футбол Артем Дзюба: Горжусь парнями (фото)
12:23 Футбол Юрген Клопп: Лучше выучить урок во время игры, чем говорить о нем после матча
12:10 Футбол Дуглас Сантос: Победа над «Бенфикой» – очень важный момент для меня
11:59 Футбол Артем Дзюба: В нашей группе все только завертелось, матчи с «РБ Лейпциг» станут решающими
11:55 Футбол Сергей Семак – о шансах на выход в 1/8 финала: Мы в игре, мы боремся
11:48 Теннис Шарапова снялась с турнира в Линце
11:39 Легкая атлетика Сергей Шубенков – о серебре ЧМ: В июне у меня был красный валенок вместо колена, так что очень круто
11:29 Хоккей Мэттьюз признан первой звездой стартового дня регулярного чемпионата НХЛ
11:23 Футбол Жардел: Такой результат – это не столько заслуга «Зенита», сколько следствие наших ошибок
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика