Свен Андригетто: Голы всегда придают уверенности, но я не страдаю от ее недостатка Швейцарец набрал три очка в матче с рижским «Динамо».

Форвард «Авангарда» Свен Андригетто после матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (7:0) на «Арене Рига» высказался о своей результативности.

В этом матче 26-летний швейцарец набрал 3 (2+1) очка. Всего на его счету 12 (4+8) очков в 12 проведенных матчах.

«Голы всегда придают уверенности, – приводит слова Андригетто официальный сайт клуба. – Но я в принципе не страдаю от недостатка уверенности – я на этом не зацикливаюсь.

Если кто-то из партнеров находится в более выгодной позиции, я безусловно сделаю передачу! Просто так сложилось, что сегодня забил сразу две».

В следующем матче 4 октября «Авангард» сыграет в гостях с «Сочи».