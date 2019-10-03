Артем Галимов: После паса Зарипова мог в носу поковыряться, ногу почесать, но решил просто бросить

Форвард «Ак Барса» Артем Галимов после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:1) рассказал о своем голе.
«Мы понимали, что нас ждет очень важный матч и старались выполнить тренерскую установку, – приводит слова 20-летнего нападающего официальный сайт лиги. – Я хорошо открылся, когда бросал. Отличный пас на гол дал (Данис) Зарипов, я его поблагодарил после игры. Мог в носу поковыряться, ногу почесать, на колени упасть. Времени было очень много, но я решил просто бросить».
Напомним, Галимов открыл счет на 26-й минуте. Этот гол стал для нападающего вторым в нынешнем регулярном чемпионате. Через две с половиной минуты вторую шайбу «Ак Барса» забросил Эмиль Галимов.
«Ак Барс» набрал 20 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче 6 октября команда сыграет в гостях с минским «Динамо».
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Гюндоган – теневой герой «Манчестер Сити» и любимчик Гвардиолы Матч против загребского «Динамо» в очередной раз напомнил, зачем Пеп забрал с собой полузащитника при переезде из Германии на Туманный Альбион. 02.10.2019 19:00 Футбол Зибрак Артем Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай Суарес выгрыз победу для «Барсы». Конте поплатился за смелость на «Камп Ноу» Во втором туре группового турнира Лиги чемпионов «Барселона» дома одержала волевую победу над «Интером» благодаря дублю уругвайского форварда. 03.10.2019 00:15 Футбол Мощенко Захар Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду На скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда. 28.09.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев Шипачев не попадает в пустые ворота, а «Динамо» проигрывает «Северстали» «Северсталь» снова добыла победу в матче с бело-голубыми, обыграв их в буллитной серии. 02.10.2019 23:30 Хоккей Кузютина Елена Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Квартальнов оказался сильнее Кудашова. СКА отправили в нокдаун в Казани «Советский спорт» рассказывает о центральном матче дня в КХЛ. 02.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван