Артем Галимов: После паса Зарипова мог в носу поковыряться, ногу почесать, но решил просто бросить «Ак Барс» победил СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Форвард «Ак Барса» Артем Галимов после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:1) рассказал о своем голе.

«Мы понимали, что нас ждет очень важный матч и старались выполнить тренерскую установку, – приводит слова 20-летнего нападающего официальный сайт лиги. – Я хорошо открылся, когда бросал. Отличный пас на гол дал (Данис) Зарипов, я его поблагодарил после игры. Мог в носу поковыряться, ногу почесать, на колени упасть. Времени было очень много, но я решил просто бросить».

Напомним, Галимов открыл счет на 26-й минуте. Этот гол стал для нападающего вторым в нынешнем регулярном чемпионате. Через две с половиной минуты вторую шайбу «Ак Барса» забросил Эмиль Галимов.

«Ак Барс» набрал 20 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче 6 октября команда сыграет в гостях с минским «Динамо».