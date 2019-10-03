«Амур» на своем льду переиграл «Куньлунь»

В составе хабаровской команды заброшенными шайбами отметились Гинек Зогорна (4-я минута), Владислав Ушенин (14) и Томаш Зогорна (46). У китайского клуба отличились Тайлер Вон (15) и Кори Кейн (37).
Добавим, что в следующем матче «Амур» сыграет в гостях с «Сочи», а «Куньлунь» на выезде встретится с «Адмиралом».
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