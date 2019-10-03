Илья Михеев: Я ждал этого гола всю жизнь - Советский спорт
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03 октября 2019 17:00Хоккей

Илья Михеев: Я ждал этого гола всю жизнь

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев прокомментировал первую заброшенную шайбу в Национальной хоккейной лиге.

- Я ждал этого гола всю жизнь. Не представляете, сколько работы было проделано ради этого момента, - цитирует Михеева официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в дебютном матче за «Мэйпл Лифс» против «Оттавы» (5:3) форвард набрал 2 (1+1) очка.

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