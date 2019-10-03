Вильям Нюландер: Михеев просто влетает в зону с фланга и создает моменты

- Он просто влетает в зону с фланга и создает моменты. Отличный игрок, который, я уверен, нам очень поможет. В том числе своим умением сыграть в меньшинстве, - цитирует Нюландера официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в дебютном матче за «Мэйпл Лифс» против «Оттавы» (5:3) российский форвард набрал 2 (1+1) очка.
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