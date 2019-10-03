Вильям Нюландер: Михеев просто влетает в зону с фланга и создает моменты Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер поделился мнением об игре российского нападающего команды Ильи Михеева.

- Он просто влетает в зону с фланга и создает моменты. Отличный игрок, который, я уверен, нам очень поможет. В том числе своим умением сыграть в меньшинстве, - цитирует Нюландера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в дебютном матче за «Мэйпл Лифс» против «Оттавы» (5:3) российский форвард набрал 2 (1+1) очка.