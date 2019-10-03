«Барыс» на своем льду переиграл «Торпедо» Хоккеисты «Барыса» одержали победу над «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Новости СМИ2 В составе казахского клуба заброшенными шайбами отметились Ииро Пакаринен (7-я минута), Роман Старченко (28). У нижегородской команды отличился забил Джордан Шредер (17). В следующем матче чемпионата «Барыс» дома сыграет с «Северсталью», а «Торпедо» на выезде встретится с «Металлургом».