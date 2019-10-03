Билл Дэйли: Мы исследуем возможность проведения игр НХЛ в России - Советский спорт
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03 октября 2019 19:20Хоккей

Билл Дэйли: Мы исследуем возможность проведения игр НХЛ в России

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, что лига планирует проведение матчей в России.

- Мы исследуем возможность проведения игр НХЛ в России. Пока еще у нас остаются вопросы, которые нужно урегулировать. Мы надеемся привезти две команды НХЛ в Россию.

Мы еще не анонсировали итоговые планы на следующий сезон, но проект матчей в России - это то, над чем мы работаем в настоящее время.

Нам нужно взаимопонимание с ФХР и КХЛ. Думаю, что наши отношения с двумя этими организациями в последние годы укрепляются, - приводит слова Дэйли ТАСС.

Добавим, что в стартовавшем накануне регулярном чемпионате лига проведет матчи в Праге (Чехия) и Стокгольме (Швеция).

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