Билл Дэйли: Мы исследуем возможность проведения игр НХЛ в России

- Мы исследуем возможность проведения игр НХЛ в России. Пока еще у нас остаются вопросы, которые нужно урегулировать. Мы надеемся привезти две команды НХЛ в Россию.
Мы еще не анонсировали итоговые планы на следующий сезон, но проект матчей в России - это то, над чем мы работаем в настоящее время.
Нам нужно взаимопонимание с ФХР и КХЛ. Думаю, что наши отношения с двумя этими организациями в последние годы укрепляются, - приводит слова Дэйли ТАСС.
Добавим, что в стартовавшем накануне регулярном чемпионате лига проведет матчи в Праге (Чехия) и Стокгольме (Швеция).
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