«Металлург» переиграл «Локомотив» и прервал свою серию из четырех поражений Хоккеисты «Металлурга» одержали победу над «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

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В составе магнитогорского клуба заброшенными шайбами отметились Деннис Расмуссен (8-я и 34-я минуты), Иван Верещагин (48), Денис Паршин (52) и Николай Кулемин (60). У ярославской команды отличились Антон Ландер (32, 59) и Николай Аверин (42).

Отметим, что для «Металлурга» эта победа стала третьей в 13 встречах регулярного чемпионата.

После этой победы «Металлург» набрав восемь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив», имея в активе также восемь очков, расположился на 11-й строчке на «Западе».