Илья Воробьев: Бились, кусались, блокировали броски – это очень хорошо Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом» (5:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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- Сегодня был матч команд, которым очень нужны очки, поэтому по накалу игра получилась очень напряженной. Молодцы, что выиграли. Радует то, что сработало большинство. Бились, кусались, блокировали броски – это очень хорошо, - цитирует Воробьева пресс-служба клуба.

Отметим, что для «Металлурга» эта победа стала третьей в 13 встречах регулярного чемпионата.