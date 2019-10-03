Николай Кулемин: Очень важная победа для «Металлурга» Форвард «Металлурга» Николай Кулемин прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом» (5:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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- Очень важная победа для нас. Пока не все получается. Плохо начали сезон, нужно выравниваться. Находить свою игру, играть на победу.

Последние игр пять-шесть хорошо начинаем, но не всегда хорошо заканчиваем.

Небольшая нервозность присутствует в команде, я считаю. Когда не все получается, теряешь уверенность в себе. Это чувствуется, - цитирует Кулемина пресс-служба клуба.

Отметим, что для «Металлурга» эта победа стала третьей в 13 встречах регулярного чемпионата.