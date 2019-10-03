Минское «Динамо» обыграло «Трактор»

Два очка в этой встрече набрал 26-летний форвард хозяев Шейн Принс.
Минское «Динамо» с шестью победами занимает шестое место на Западе КХЛ.
«Трактор» – седьмой на Востоке.
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