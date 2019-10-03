Минское «Динамо» обыграло «Трактор» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Минске обыграло «Трактор» – 5:3 (2:0, 1:2, 2:1).

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Два очка в этой встрече набрал 26-летний форвард хозяев Шейн Принс.

Минское «Динамо» с шестью победами занимает шестое место на Западе КХЛ.

«Трактор» – седьмой на Востоке.