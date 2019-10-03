«Витязь» обыграл ЦСКА - Советский спорт
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03 октября 2019 21:52ХоккейКоноплев Александр

«Витязь» обыграл ЦСКА

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома проиграл «Витязь» – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0).

Два (1+1) очка в этом матче набрал Миро Аалтонен.

«Витязь» вернулся на первое место в Западной конференции КХЛ.

ЦСКА – третий.

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