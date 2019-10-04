Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Виннипег» (видео) У Куликова одна передача.

«Рейнджерс» нанесли поражение «Виннипегу» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Новичок «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в своей первой игре за клуб: на 27-й секунде второго периода он реализовал большинство, а через шесть минут поучаствовал в голе защитника Джейка Трубы.

Первой же звездой матча был признан швед Мика Зибанежад из «Рейнджерс», у которого гол и три результативные передачи.

Отметим, что в составе «Виннипега» защитник Дмитрий Куликов сделал голевой пас. Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич завершил игру с показателем полезности «+3», его партнер – Владислав Наместников – с показателем полезности «–1».

В следующих матчах 5 октября «Рейнджерс» сыграют в гостях с «Оттавой», а «Виннипег» – с «Нью-Джерси».

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Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Виннипег» – 6:4 (1:1, 2:2, 3:1)

Голы: Стаал, 12. Панарин, 21 (бол). Труба (Панарин), 27. Зибанежад, 46. Хауден, 56. Смит, 60 (мен) – Шайфли, 18. Уилер, 21. Уилер (Куликов), 27. Коннор, 43 (бол).