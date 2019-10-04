Игорь Никитин: Пощечина от «Витязя» пойдет ЦСКА только на пользу ЦСКА проиграл «Витязю» в регулярном чемпионате КХЛ.

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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (1:2) на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Что сказать, соперник заслужил победу, – приводит слова Никитина официальный сайт лиги. – А нам не хватило работы на отскоках. Если чистые шайбы не идут, нужно забирать отскоки и дорабатывать. Где-то мы недоработали, что и решило исход матча. Для нас эта хорошая пощечина только на пользу».

Напомним, действующие обладатели Кубка Стэнли открыли счет на 11-й минуте благодаря голу чеха Иржи Секача, однако во втором периоде финские легионеры «Витязя» Пекка Йормакка и Миро Аалтонен забросили две шайбы, которые принесли команде победу.

ЦСКА прервал серию из семи побед подряд. Это поражение стало для армейцев третьим в сезоне. В следующем матче 5 октября команда сыграет дома с рижским «Динамо».