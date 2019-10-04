Михаил Кравец: Мы хотим не рекорд установить, а чтобы «Витязь» был на слуху не только за счет драк - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 октября 2019 13:58ХоккейЛипкин Антон

Михаил Кравец: Мы хотим не рекорд установить, а чтобы «Витязь» был на слуху не только за счет драк

«Витязь» обыграл ЦСКА и продлил победную серию до десяти матчей.

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) на «ЦСКА Арене» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В хоккее важно все: и победа, и то, что выдержали тяжелый экзамен, – приводит слова Кравца официальный сайт лиги. – Здесь совокупность факторов, мелочей в хоккее не бывают.

Мы не хотим какой-то рекорд установить, просто хотим играть с полной самоотдачей. Хотим, чтобы команда «Витязь» была на слуху не только за счет драк. Хотим, чтобы люди видели, что команда отдает все силы для победы».

Напомним, голы у «Витязя» забили финские легионеры Пекка Йормакка и Миро Аалтонен.

«Витязь» продлил победную серию до десяти матчей и с 22 очками лидирует в Западной конференции и всей лиге. Следующим соперником команды 5 октября станет «Спартак». Игра пройдет в Подольске.

Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Фроес перевесил Жамалдаева перед чемпионским боем на турнире ACA 100 в Грозном Лига ACA объявила все даты и города проведения турниров в 2019 году Вице-президент ACA Асланбек Бадаев: Война в «клетке» ожидает зрителей боя Исмаилов – Фролов
Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Президент UFC: Если Хабиб победит Фергюсона, его бой с Сен-Пьером обязательно состоится Хабиб Нурмагомедов: В детстве я часто задумывался, доживу ли до 30 Фергюсон пошутил над Хабибом: Время готовить десерт (видео)
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Шипачев не попадает в пустые ворота, а «Динамо» проигрывает «Северстали» «Северсталь» снова добыла победу в матче с бело-голубыми, обыграв их в буллитной серии. 02.10.2019 23:30 Хоккей Кузютина Елена
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
В битве аутсайдеров сильнее оказалась «Магнитка». «Локомотив» падает все ниже «Советский спорт» – о матче двух неожиданных аутсайдеров. 03.10.2019 20:30 Хоккей Костяев Иван
Армия разбилась о стену Самонова. Как «Витязь» победил чемпионов Команда из Подмосковья одолела ЦСКА 2:1 и продлила серию побед до десяти матчей. А ее вратарь Александр Самонов отразил 44 броска. 03.10.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
14:13 Футбол Сергей Матвеев: «Краснодару» нужно дождаться игроков, тогда будут связи и контроль мяча
14:03 Футбол Виктор Гончаренко: Когда имеешь преимущество в еврокубках, надо забивать, а мы играем эмоционально
14:03 Футбол Гнабри – игрок недели в Лиге чемпионов
13:58 Хоккей Михаил Кравец: Мы хотим не рекорд установить, а чтобы «Витязь» был на слуху не только за счет драк
13:53 Футбол Хасанби Биджиев: Нельзя сказать, что «Эспаньол» был на голову сильнее ЦСКА
13:43 Футбол «Реал»: У Куртуа нет панических атак
13:38 Футбол Денис Попов – после поражения от «Эспаньола»: ЦСКА тяжело играть на два фронта
13:30 Хоккей Игорь Никитин: Пощечина от «Витязя» пойдет ЦСКА только на пользу
13:22 Баскетбол Остин Холлинз: Мы не можем недооценивать «Альбу» только потому, что у них пара человек травмированы
13:13 Футбол Павел Мамаев: Не ожидал такого теплого приема в «Ростове»
13:11 Футбол Мамаев провел первую тренировку в общей группе «Ростова» (фото)
13:04 ММА Президент UFC: Если Хабиб победит Фергюсона, его бой с Сен-Пьером обязательно состоится
13:00 Баскетбол Жоан Пласа: Надеюсь, перед стартом в Евролиге игроки воодушевлены, как все жители Санкт-Петербурга
12:52 Баскетбол Андрей Воронцевич: «Валенсия» будет бежать, бить и бросать со всех позиций
12:46 Футбол Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком команды в сентябре
12:43 Футбол Валерий Газзаев: Нужно говорить не о силе «Эспаньола» и «Хетафе», а об уровне испанского чемпионата
12:40 Легкая атлетика Клишина снялась с чемпионата мира
12:35 Баскетбол Димитрис Итудис: «Валенсия» атлетична и использует много схем
12:26 Баскетбол Римас Куртинайтис: Мы забили трехочковые в нужные моменты, это игровой стиль «Химок»
12:19 Хоккей Зибанежад, Шири и Хэмилтон стали звездами дня в НХЛ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика