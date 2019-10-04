Михаил Кравец: Мы хотим не рекорд установить, а чтобы «Витязь» был на слуху не только за счет драк «Витязь» обыграл ЦСКА и продлил победную серию до десяти матчей.

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) на «ЦСКА Арене» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В хоккее важно все: и победа, и то, что выдержали тяжелый экзамен, – приводит слова Кравца официальный сайт лиги. – Здесь совокупность факторов, мелочей в хоккее не бывают.

Мы не хотим какой-то рекорд установить, просто хотим играть с полной самоотдачей. Хотим, чтобы команда «Витязь» была на слуху не только за счет драк. Хотим, чтобы люди видели, что команда отдает все силы для победы».

Напомним, голы у «Витязя» забили финские легионеры Пекка Йормакка и Миро Аалтонен.

«Витязь» продлил победную серию до десяти матчей и с 22 очками лидирует в Западной конференции и всей лиге. Следующим соперником команды 5 октября станет «Спартак». Игра пройдет в Подольске.