«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью» Хоккеисты «Салавата Юлаева» обыграли «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:1.

В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Петр Хохряков (37-я минута), Линус Умарк (52) и Никита Сошников (57). У череповецкого клуба отличился Егор Яковлев (25).

После этой игры «Салават Юлаев» набрал 17 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 13 очками расположилась на девятом месте на «Западе».

В следующем матче «Салават Юлаев» дома сыграет против «Металлурга», а «Северсталь» на выезде встретится с «Барысом».