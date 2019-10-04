«Сочи» вырвал победу у «Авангарда», проигрывая по ходу встречи в три шайбы Хоккеисты «Авангарда» в овертайме уступил «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:4.

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В основное время встречи в составе омской команды заброшенными шайбами отметились Никита Пивцакин (8-я минута) и Роб Клинкхаммер (10, 37). У сочинского клуба отличились Мальте Стремвалль (44), Денис Александров (49) и Роберт Росен (60).

В овертайме победную шайбу на свой счет записал Стремвалль (62).

После этой победы «Сочи» набрал 13 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард», имея в активе 19 очков, занимает второе место на «Востоке».

В следующем матче чемпионата «Сочи» на своем льду сыграет против «Амура», а «Авангард» в гостях встретится с «Локомотивом».