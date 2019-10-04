Боб Хартли: «Авангард» проводил идеальную встречу 43 минуты, а затем исчез - Советский спорт
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04 октября 2019 23:25Хоккей

Боб Хартли: «Авангард» проводил идеальную встречу 43 минуты, а затем исчез

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:4 ОТ).

– Поздравляем «Сочи» с победой в овертайме. Довольно трудно понять, что случилось. Мы проводили уверенную, можно сказать, идеальную встречу 43 минуты, а затем мы исчезли. Как будто растворились: плохие решения принимали, позволили сопернику вернуться в игру. Да, у нас много травм, но это наоборот возможность для других хоккеистов проявить себя. У нас же сегодня этого не получилось. Можно сказать, что мы потерпели серьезную неудачу. Завтра новый день и мы будем готовится к новым матчам, - приводит слова Хартли пресс-служба «Сочи».

Напомним, что к 44-й минуте игры с «Сочи» омская команда вела в счете - 3:0, но не смогла удержать победный счет, уступив в овертайме.

Добавим, что в следующем матче регулярного чемпионата «Сочи» на своем льду сыграет против «Амура», а «Авангард» в гостях встретится с «Локомотивом».

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