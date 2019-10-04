Дубль Конечны помог «Филадельфии» переиграть дома «Чикаго» Хоккеисты «Филадельфии» взяли верх над «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Трэвис Конечны (7-я и 39-я минуты), Оскар Линдблом (27) и Михаэль Раффль (50). У «Блэкхоукс» точные броски на свой счет записали Александер Нюландер (8), Алекс Дебринкэт (40) и Патрик Кейн (58).

Добавим, что в следующем матче «Филадельфия» на своем льду примет «Нью-Джерси», а «Чикаго» дома сыграет против «Сан-Хосе».