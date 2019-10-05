«Вашингтон» победил «Айлендерс» в дебютном матче Самсонова - Советский спорт
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05 октября 2019 07:02ХоккейЛипкин Антон

«Вашингтон» победил «Айлендерс» в дебютном матче Самсонова

Голкипер «столичных» отразил 25 из 26 бросков и был признан второй звездой матча.

«Вашингтон» одержал вторую победу в регулярном чемпионате НХЛ, обыграв в гостях «Айлендерс» (2:1).

Этот матч стал дебютным в лиге для российского голкипера «столичных» Ильи Самсонова. Воспитанник «Магнитки» отразил 25 из 26 бросков и был признан второй звездой игры.

Его коллега из «Айлендерс» – Семен Варламов – в своем первом матче за «островитян» отразил 26 из 28 бросков.

Лучшим же игроком был признан форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, забросивший победную шайбу во втором периоде.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим в команде по силовым приемам – четыре. Его партнер – защитник Дмитрий Орлов – провел три силовых приема и заблокировал два броска соперника.

В следующих матчах 5 октября «Вашингтон» примет «Каролину», а 6 октября «Айлендерс» сыграют дома с «Виннипегом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Айлендерс» – «Вашингтон» – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Тэйвс, 13 – Врана, 11. Оши, 38 (бол).

Голкиперы: Варламов (26/28) – Самсонов (25/26).

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