«Нью-Джерси» проиграл «Виннипегу», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ У «Джетс» забил Куликов.

«Виннипег» одержал волевую победу над «Нью-Джерси» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 19-й минуте счет в матче открыл форвард «Девилз» Никита Гусев, забросивший свою первую шайбу в дебютном матче в лиге.

После этого «Нью-Джерси» забил еще три гола, но в оставшееся время позволил «Виннипегу» отыграться. Первая ответная шайба у «Джетс» на счету защитника Дмитрия Куликова.

В послематчевой серии буллитов Гусев реализовал свою попытку, но Кайл Коннор и Блэйк Уилер принесли «Виннипегу» победу. В итоге Уилер был признан лучшим игроком.

В следующих матчах 5 октября «Нью-Джерси» сыграет в гостях с «Баффало», а 6 октября «Виннипег» – с «Айлендерс».

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«Нью-Джерси» – «Виннипег» – 4:5 (1:0, 3:1, 0:3)

Голы: Гусев, 19. Коулмэн, 22, 34. Ватанен, 33 – Куликов, 40. Рословик, 43. Перро, 48. Пионк, 53. Уилер (ПБ).