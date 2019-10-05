«Нью-Джерси» проиграл «Виннипегу», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 октября 2019 07:25ХоккейЛипкин Антон

«Нью-Джерси» проиграл «Виннипегу», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ

У «Джетс» забил Куликов.

«Виннипег» одержал волевую победу над «Нью-Джерси» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 19-й минуте счет в матче открыл форвард «Девилз» Никита Гусев, забросивший свою первую шайбу в дебютном матче в лиге.

После этого «Нью-Джерси» забил еще три гола, но в оставшееся время позволил «Виннипегу» отыграться. Первая ответная шайба у «Джетс» на счету защитника Дмитрия Куликова.

В послематчевой серии буллитов Гусев реализовал свою попытку, но Кайл Коннор и Блэйк Уилер принесли «Виннипегу» победу. В итоге Уилер был признан лучшим игроком.

В следующих матчах 5 октября «Нью-Джерси» сыграет в гостях с «Баффало», а 6 октября «Виннипег» – с «Айлендерс».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» – «Виннипег» – 4:5 (1:0, 3:1, 0:3)
Голы: Гусев, 19. Коулмэн, 22, 34. Ватанен, 33 – Куликов, 40. Рословик, 43. Перро, 48. Пионк, 53. Уилер (ПБ).

Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге Елизавета Туктамышева вслед за короткой программой уверенно выиграла и произвольную на этапе Кубка Санкт-Петербурга, чисто исполнив еще два тройных акселя. 27.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy Брайан Орсер: Благодаря конкуренции Медведева и Туктамышева могут сделать шаг вперед
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Камила Валиева: Когда Лью прыгает тройные аксели и четверной лутц, катать с одним четверным слабо Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Камила Валиева: Хотела бы поувереннее кататься
Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав
Загитова и Трусова в одной упряжке. Анонс событий недели Из трех турниров ближайших дней официальным будет лишь этап юниорского Гран-при. Но два остальных и без этого статуса обещают стать сверхинтересными. 03.10.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Но пришел Капризов и все разрушил!» ЦСКА разгромил «Спартак» Столичное дерби закончилось капитуляцией хозяев площадки – красно-белые потерпели поражение от московских армейцев с крупным счетом 01.10.2019 22:30 Хоккей Кузютина Елена
На дне: Россия – Испания – 1:6. Итоги еврокубковой недели для клубов РПЛ Неутешительные выводы о судьбе российского футбола после матчей против соперников с противоположного края Европы. 04.10.2019 14:30 Футбол Зибрак Артем
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Новости
07:25 Хоккей «Нью-Джерси» проиграл «Виннипегу», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ
07:12 Хоккей Дубль Марнера принес «Торонто» победу над «Коламбусом»
07:02 Хоккей «Вашингтон» победил «Айлендерс» в дебютном матче Самсонова
06:04 ММА Корешков проиграл Ларкину на турнире Bellator 229
05:35 ММА Токов победил Дарпиняна на турнире Bellator 229 (видео)
23:56 Футбол «Амьен» на своем поле обыграл «Марсель»
23:46 Хоккей Дубль Конечны помог «Филадельфии» переиграть дома «Чикаго»
23:25 Хоккей Боб Хартли: «Авангард» проводил идеальную встречу 43 минуты, а затем исчез
23:24 Футбол «Герта» на своем поле одержала волевую победу над «Фортуной»
23:10 Легкая атлетика Акименко и Иванюк завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира
22:52 Баскетбол «Зенит» уступил «Альбе» в стартовом матче Евролиги
22:23 ММА Через неделю Макгрегор предстанет перед судом за нападение в пабе
22:10 Хоккей «Сочи» вырвал победу у «Авангарда», уступая по ходу встречи в три шайбы
21:57 Фигурное катание Синицына выиграла короткую программу на Гран-при среди юниоров в Италии
21:40 Футбол «Барселона» может обменять Гризманна в «ПСЖ» на Неймара
21:26 Футбол СМИ опубликовали размеры штрафов для игроков «Реала»
21:07 Футбол Виталий Шашков: Реален ли интерес «МЮ» к Соболеву? Парень растет, так что все возможно
20:55 Футбол СМИ: «Манчестер Юнайтед» собирается зимой купить нападающего «Крыльев Советов»
20:15 Футбол Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Монпелье»
20:11 Футбол Дженнаро Гаттузо: Больше всех из российских игроков мне нравился Карпин
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика