Семен Варламов: Я почувствовал, насколько игра быстрее, чем в предсезонке

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов подвел итоги матча с «Вашингтоном» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Играть против «Вашингтона» всегда нелегко, – приводит слова 31-летнего голкипера официальный сайт лиги. – Мы сделали много хорошего, создавали много опасных моментов, но шайба не шла в ворота.
Я почувствовал, насколько игра быстрее, чем в предсезонке. Особенно в первом периоде. Так что мне надо немного поменять свою игру... Вообще, тяжелое получилось поражение».
Эта игра стала для российского вратаря дебютной в составе «островитян». В межсезонье Варламов подписал с клубом четырехлетний контракт. В матче с «Вашингтоном» на его счету 26 отраженных бросков из 28.
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