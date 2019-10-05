Семен Варламов: Я почувствовал, насколько игра быстрее, чем в предсезонке «Айлендерс» проиграли «Вашингтону» в своем первом матче в регулярном чемпионате НХЛ.

Загрузка...

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов подвел итоги матча с «Вашингтоном» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Играть против «Вашингтона» всегда нелегко, – приводит слова 31-летнего голкипера официальный сайт лиги. – Мы сделали много хорошего, создавали много опасных моментов, но шайба не шла в ворота.

Я почувствовал, насколько игра быстрее, чем в предсезонке. Особенно в первом периоде. Так что мне надо немного поменять свою игру... Вообще, тяжелое получилось поражение».

Эта игра стала для российского вратаря дебютной в составе «островитян». В межсезонье Варламов подписал с клубом четырехлетний контракт. В матче с «Вашингтоном» на его счету 26 отраженных бросков из 28.