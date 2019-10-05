Мозякин первым в КХЛ набрал 700 очков (видео) Нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».

Эта шайба позволила Мозякин достигнуть отметки в 700 (328+372) набранных очков за карьеру в Континентальной хоккейной лиге. На достижение этого результата 38-летнему нападающему магнитогорской команды потребовалось 604 встречи.

Отметим, что Мозякин стал первым, которому удалось достигнуть отметки в 700 очков.

Добавим, что на данный момент завершился второй период встречи, счет 2:1 в пользу нижегородской команды.