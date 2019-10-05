Московское «Динамо» в гостях обыграло «Автомобилист» Хоккеисты московского «Динамо» переиграли «Автомобилист» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Вячеслав Кулемин (4-я минута), Андрей Миронов (32), Кирилл Лямин (45) и Владимир Брюквин (46). У екатеринбургской команды отличился Анатолий Голышев (10).

Добавим, что в следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с «Сибирью», а «Автомобилист» на своем льду примет «Трактор».