Московское «Динамо» в гостях обыграло «Автомобилист»

В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Вячеслав Кулемин (4-я минута), Андрей Миронов (32), Кирилл Лямин (45) и Владимир Брюквин (46). У екатеринбургской команды отличился Анатолий Голышев (10).
Добавим, что в следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с «Сибирью», а «Автомобилист» на своем льду примет «Трактор».
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