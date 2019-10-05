ЦСКА на своем льду разгромил рижское «Динамо»

В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Линден Вей (5-я и 25-я минуты), Никита Нестеров (32), Кирилл Капризов (35), Иван Телегин (38) и Алексей Марченко (48). У рижской команды отличился Гинтс Мейя (18).
После этой победы ЦСКА набрал 21 очко и занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с шестью очками расположилось на 12-м месте.
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