ЦСКА на своем льду разгромил рижское «Динамо» Хоккеисты ЦСКА переиграли «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:1.

В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Линден Вей (5-я и 25-я минуты), Никита Нестеров (32), Кирилл Капризов (35), Иван Телегин (38) и Алексей Марченко (48). У рижской команды отличился Гинтс Мейя (18).

После этой победы ЦСКА набрал 21 очко и занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с шестью очками расположилось на 12-м месте.