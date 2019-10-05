СКА потерпел сенсационное поражение от «Трактора» Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Хоккеисты «Трактора» нанесли домашнее поражение игрокам СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

В составе победителей по шайбе забросили Томаш Гика и Эндрю Кейлоф. У хозяев площадки отличился Максим Карпов.

Таким образом, челябинский клуб одержал вторую победу за последние 7 матчей. Что касается СКА, то команда Алексея Кудашова потерпела второе поражения кряду.

7 октября питерский клуб примет в родных стенах московский «Спартак», а «Трактор» в тот же день встретится в гостях с «Автомобилистом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА – «Трактор» – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Голы: Карпов (Галенюк, Ткачев), 07:31 – 1:0; Гика (Седлак), 08:21 – 1:1; Кейлоф (Кручинин, Терещенко), 11:20 – 1:2.