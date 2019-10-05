«Витязь» по буллитам проиграл «Спартаку», прервав свою серию из десяти побед - Советский спорт
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05 октября 2019 20:10Хоккей

«Витязь» по буллитам проиграл «Спартаку», прервав свою серию из десяти побед

Хоккеисты «Спартака» в серии буллитов одержали победу над «Витязем» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время матча у московского клуба заброшенной шайбой отметился Вячеслав Лещенко (23-я минута). В составе подмосковной команды отличился Егор Воронков (59).

В овертайме команды также не смогли выявить победителя, в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Спартака».

После этой игры «Спартак» набрал 15 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, а «Витязь», потерпев второе поражение в сезоне и прервав свою серию из десяти побед подряд, с 23 очками занимает первое место.

В следующем матче «Спартак» в гостях со СКА, а «Витязь» на выезде встретится с рижским «Динамо».

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