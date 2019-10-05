Олег Знарок: Было неприятно пропустить на предпоследней минуте матча с «Витязем» Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу красно-белых в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (2:1Б).

- Тяжелая игра, совершили одну необдуманную ошибку. Хорошо, что взяли два очка, это очень хорошо для нас. Конечно, было неприятно пропустить на предпоследней минуте. На таких ошибках учатся, ляпов таких не должно быть впредь, - приводит слова Знарка «РИА Новости».

После этой игры «Спартак» набрал 15 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые в гостях сыграют со СКА.