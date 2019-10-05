Алексей Кудашов: «Трактор» здорово оборонялся, мы не смогли взломать его оборону Питерский клуб потерпел второе поражение кряду.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов дал комментарий после поражения от «Трактора» (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Плохое начало, а в середине игры был момент, когда не забиваешь ты, забивают тебе. После этого «Трактор» здорово оборонялся, мы не смогли взломать его оборону.

Те моменты, которые были, не доводили до конца, сыграли пассивно, не агрессивно. Вообще, конечно, надо улучшать игру в атаке. И моментов не так много, надо больше создавать, и в завершении», – приводит слова специалиста «Чемпионат».

7 октября питерский клуб примет в родных стенах московский «Спартак», а «Трактор» в тот же день встретится в гостях с «Автомобилистом».